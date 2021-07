కార్తీకదీపం సీరియల్‌లో కార్తీక్ వల్లే గర్బవతిని అయినట్టు ఆరోపిస్తూ 25వ తేదీన పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేయడంతో దీప కాపురం, సౌందర్య ప్రతిష్ట మరింత ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఈ క్రమంలో మోనిత పన్నిన ఉచ్చు నుంచి బయటపడేందుకు తల్లి సౌందర్య వద్దకు కార్తీక్ రాగా. ఆమె ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. 1080 ఎపిసోడ్‌లో సౌందర్య, కార్తీక్ మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఎమోషనల్‌గా ఎలా సాగిందంటే...

English summary

Karthika Deepam 1st July's Episode of 1080 goes with emotional content. Deepa step mother Bhagyam met Monita to stop her plans. Monita gives shock to Bhagyam. Earlier Monitha went to Registar Marriage office with Karthik.