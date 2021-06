తెలుగు బుల్లితెరపై ప్రసారం అవుతోన్న షోలలో జబర్ధస్త్‌ది ప్రత్యేకమైన స్థానం. దీనికి కారణం ఇది దాదాపు ఎనిమిదేళ్లుగా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రన్ అవడంతో పాటు ఇండస్ట్రీకి ఎంతో మందిని పరిచయం చేయడమే. ఈ షో ద్వారా వచ్చిన వాళ్లలో చాలా మంది బిగ్ సెలెబ్రిటీలుగా వెలుగొందుతున్నారు. అలాంటి వారిలో వెంకీ ఒకడు. చాలా కాలంగా ఇందులో సందడి చేస్తోన్న ఈ కమెడియన్.. తాజాగా అమ్మాయిని వేధిస్తున్నాడన్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. అంతేకాదు, ఏకంగా షోలోనే అతడిపై యువతి తరపు వాళ్లు దాడి చేశారు. అసలేం జరిగింది? ఆ వివరాలు మీకోసం!

Jabardasth Venky Is One Of The Best Comedian in Jabardasth Show. Now A Lady Harassment Allegations on him in Rechipodam Brother Show.