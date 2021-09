బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 సీజన్ నుంచి మూడో కంటెస్టెంట్‌ ఎలిమినేట్ అయింది. మూడోవారం నామినేషన్‌లో ఉన్న లహరి షారి మూడో కంటెస్టెంట్‌గా ఎలిమినేట్ అయింది. అయితే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తూ సిరికి ఏదో వార్నింగ్ ఇవ్వడం కంటెస్టెంట్స్‌లో కలవరం, గందరగోళం నెలకొన్నది. లహరి షారి ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ ఎలా కొనసాగింది. హోస్ట్ నాగార్జునతో కలిసి ఎలాంటి గేమ్ ఆడింది. ఎవరిని టార్గెట్ చేసి ఎలాంటి అభిప్రాయాలను వెల్లడించింది. ఆ వివరాలల్లోకి వెళితే...

English summary

Lahari Shari eliminated from Bigg Boss Telugu 5 in Third week. She has been disapointed the way she out from the show. She alleges Shanmukh not play according to Siri Hanmmanthu.