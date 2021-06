ఊహించని ఆఫర్ పట్టేసిన మోనాల్ గజ్జర్: ఈ సారి ఏకంగా అలా.. షాకిస్తోన్న సీక్రెట్ న్యూస్

చాలా కాలం క్రితమే హీరోయిన్‌గా తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినా పెద్దగా గుర్తింపును దక్కించుకోలేకపోయింది గుజరాతీ ముద్దుగుమ్మ మోనాల్ గజ్జర్. అయితే, బిగ్ బాస్ షోలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆమె కెరీర్ ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. అందులో ప్రేమాయణం అంటూ హల్‌చల్ చేయడంతో విపరీతమైన క్రేజ్‌ను అందుకుని సత్తా చాటుతోంది. దీంతో తెలుగులో ఫుల్ బిజీ అయిపోయింది. ఇప్పటికే కొన్ని సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు, టీవీ షోలు చేసిన మోనాల్ గజ్జర్.. ఇప్పుడు మరో భారీ ఆఫర్ పట్టేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏంటది? పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

బికినీలో తడిసిన అందాల ఫొటోలతో షాకిచ్చిన సోనాలి

English summary

Tollywood Heroine, Bigg Boss Fame Monal Gajjar Full Busy After Reality Show. Now She Took Another Chance in Television. This Time She Likely Host The Show.