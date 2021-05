బుల్లితెర ప్రేక్షకులను దాదాపు 21 వారాలపాటు ఆకట్టుకొన్న డ్యాన్సీ+ షో ముగిసినా.. ఆ షో ఫినాలేకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్స్‌ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకొంటున్నాయి. బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ మోనాల్ గజ్జర్‌పై హోస్ట్, డైరెక్టర్ ఓంకార్ చూపించిన ప్రేమానురాగాలు విశేషంగా ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా ఎమోషనల్ అంశంగా మారాయి. ఈ షోలో జరిగిన ఆసక్తికరమైన సంఘటనల్లోకి వెళితే...

English summary

Bigg Boss Telugu 4 Fame Monal Gajjar gets emotional in Dancee Plus show. She was played a role of Judge in Dancee + Show. In this occassion, She gets emotional while looking at Father photo.