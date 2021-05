ప్రముఖ యాంకర్, డైరెక్టర్ ఓంకార్ పర్యవేక్షణలో అత్యంత జనరంజకంగా సాగిన డ్యాన్సీ ప్లస్ రియాలిటీ షో ఫినాలే అంగరంగవైభవంగా ముగిసింది. ఆదివారం మే 23వ తేదీన జరిగిన ఫైనల్‌‌లో ప్రదర్శించిన డ్యాన్సులు, స్క్రిట్స్ ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని పంచాయి. ఈ ఫైనల్ విజేత వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

The finals of the Star Maa Dancee + competition, which has been the most interesting event on Star Maa for the past few months, took place on grand note on Sunday 23rd May. Sanket Sahdev stood as the winner of this season and won a prize of Rs 20 lakh. Omkar has been the host and director of Dance + Show.