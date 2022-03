Vadinamma : రఘురామ్ కుటుంబ సభ్యుల సమస్యలకు శుభం కార్డు.. కలిసిపోయిన అన్నదమ్ములు

గత రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ మా ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ వచ్చిన డైలీ సీరియల్ వదినమ్మ తుది అంకానికి చేరింది. ఈ సీరియల్ కు సంబంధించిన మెగా ఫినాలే ఎపిసోడ్ సోమవారం నాడు ప్రసారమైంది. సుమారు రెండు గంటల పాటు సాగిన ఈ ఎపిసోడ్ లో వదినమ్మ సీరియల్ పూర్తి చేశారు. నిజానికి గత ఎపిసోడ్ లో రఘురాం కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా శ్రీరామనవమి ఉత్సవాల కోసం గుడికి చేరుకుంటారు. అయితే అక్కడ అనూహ్యంగా రఘు రామ్ సీత ఇద్దరు పీటల మీద కూర్చుని సీతా రామ స్వామి కళ్యాణం జరిపించాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడుతుంది. అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు ఇక మెగా ఫినాలే ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 808: Shailu gets shocked after Rajeshwari reveals the truth about Rishi's donor. Later, she feels guilty for her deeds and reunites with Sita and Raghuram.