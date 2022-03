Vadinamma : శైలు దెబ్బకు దండం పెట్టిన సీత.. రఘురాం ఒంటి నుంచి రక్తం?

రఘురాం తన లివర్ ను తన కుమారుడు రిషి కోసం దానం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఎట్టకేలకు వారిద్దరూ ప్రమాదం నుంచి బయట పడతారు. అయితే ముందుగా లక్ష్మణ్ సహా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఇంటికి చేరుకోగా ఆ తర్వాత రఘు రాముని డిశ్చార్జ్ చేసి సీత అండ్ కో ఇంటికి తీసుకొస్తారు. అలా వస్తున్న సమయంలో సిరి రఘురామ్ కి దిష్టి తీసేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి యాక్సిడెంట్లు చేసుకోవడం ఇప్పుడు మేము ఏదో చేసినట్లు దిష్టి తీయించుకోవడం ఏమీ బాలేదు అనే విధంగా శైలు మాట్లాడుతుంది.

అయితే ఆమె గురించి అంతా తెలిసిన మిగతా కుటుంబ సభ్యులు ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉంటారు. అయితే సీత రూల్ ఉల్లంఘించింది కాబట్టి నేను ఈ ఇంటిలో ఉండ లేను వెళ్ళిపోతాను అంటూ శైలు గొడవ మొదలు పెడుతుంది. అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 803: Rajeshwari tries to meet Raghuram, but Shailu restricts her. Elsewhere, Sita learns that Laxman is aware of the true identity of Rishi's parents.