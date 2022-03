Vadinamma : 'రిషి'కి అస్వస్థత..హుటాహుటిన హాస్పిటల్ కి..కుటుంబంలో మరో ముసలం?

రఘురాం కుటుంబం రెండుగా చీలి పోయిన సంగతి తెలిసిందే. రఘురాం, భరత్ ఒకవైపు నాని, లక్ష్మణ్ ఒకవైపు నివసిస్తున్నారు. రాజేశ్వరి రఘురాం తన సొంత కొడుకు కాదు అని చెప్పడంతో మిగతా వారు అందరూ రఘురాంకు ఎదురు తిరుగుతారు. కానీ భరత్ ఒక్కడే రఘురాంతో కలిసి ఉండడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. భరత్, రఘురాం వారి భార్యలు కలిసి చేసిన స్వీట్ల వ్యాపారం బాగా కలిసి రావడంతో ఇంట్లో వాళ్లకు చీరలు తీసుకురావడమే కాక సిరి కుమార్తె వైదేహి కోసం బొమ్మలు కూడా కొనుక్కుని వస్తాడు. రిషికి తీసుకు రావాలని ఉన్నా ఆ విషయంలో వెనకడుగు వేస్తాడు. అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 793: Rajeshwari panics as she senses danger to Rishi. Elsewhere, Raghuram loses his temper with her for being mute during the challenging circumstances.