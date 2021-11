Vadinamma:రఘురామ్ ఇంట అనాథాశ్రమం టెన్షన్.. సీతను కలిశాక రఘుకు కొత్త టెన్షన్?

రఘు రామ్- సీతల పెళ్లి రోజు తర్వాత రఘురాంకు గుండెపోటు రావడంతో హాస్పిటల్ కి తరలిస్తారు. అయితే సీత రిషి గురించి నిజం చెప్పడంతో ఆయన కోలుకుంటాడు కానీ సీత మీద అసహ్యం పెంచుకుంటాడు, కోలుకుని ఇంటికి వచ్చిన రఘురాం ఎక్కువగా తన కొడుకు రిషితోనే సమయం గడుపుతూ ఉంటాడు. ఒకానొక రోజు రిషిని తీసుకుని షాప్ కు బయలుదేరి వెళ్ళడంతో శైలు పెద్ద రచ్చ చేస్తుంది. బాబు మెట్ల మీద నుంచి పడిపోగా, తీవ్ర గాయాలు అవుతాయి. దీంతో వాళ్ళు హాస్పిటల్ కి వెళితే అక్కడ కూడా పెద్ద రచ్చ జరుగుతుంది. బాబు కోలుకొని బయటకు వచ్చినా జనార్దన్ ఎంట్రీతో కుటుంబంలో మరిన్ని సమస్యలు మొదలయ్యాయి. ఇక రఘురాం తప్పులను భాస్కర్ ఎత్తి చూపి తన చెల్లెలి విషయంలో కళ్ళు తెరిపిస్తారు. ఇక అలా గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

Vadinamma Episode 698: Sita breaks down as Rajeshwari blames her for Raghuram's agony. Elsewhere, Raghuram realises his mistakes when Bhaskar explains to him about Sita's sacrifices.