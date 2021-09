అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్ లో చేరిన అడివి శేష్.. సడన్ షాక్.. ఏం జరిగిందంటే?

విభిన్నమైన ప్రయోగాత్మక సినిమాలతో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకున్న యువ హీరో అడివి శేష్ అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. నిత్యం ఏదో ఒక సినిమాతో బిజీగా ఉంటూ కనిపిస్తూ ఉండే ఈ హీరో ఇటీవల హఠాత్తుగా ఆసుపత్రిలో చేరడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. మొదట ఈ విషయం గురించి తెలియక ముందే సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల కథనాలు వెలువడ్డాయి. అడివి శేష్ అనారోగ్యంతో ఉన్నాడని కథనాలు రావడంతో కొంత మంది సెలబ్రిటీలు అతన్ని సంప్రదించి ప్రయత్నం చేశారు.

ప్రస్తుతం అడవి శేష్ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది పూర్తిగా కోలుకునే వరకూ కూడా అతన్ని ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశం లేదని అంటున్నారు. ఇక అసలు వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Actor Adivi Sesh has been infected with Dengue last week and due to a sudden drop in blood platelets, he has been hospitalised on 18th Sep.