ఈడీ విచారణకు ఛార్మీ.. కెల్విన్ తో వాట్సాప్ చాట్ లీక్.. కీలక వివరాలతోనే ఇలా?

టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసు ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు.. 2017 లో నమోదైన ఈ డ్రగ్స్ కేసు వ్యవహారం అప్పట్లో ముగిసిపోయింది అని అందరూ అనుకున్నారు.. కాని కొద్ది రోజుల క్రితం అనూహ్యంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగడంతో మళ్లీ ఈ వ్యవహారం మొదటికి వచ్చినట్లయింది. అయితే మొన్న పూరి జగన్నాథ్ కేసు విషయంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు ముందు విచారణకు హాజరు కాగా ఈ రోజు ఆయన వ్యాపార భాగస్వామి, హీరోయిన్ ఛార్మి ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు హాజరయ్యారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

As we all know Tollywood drugs case has been came into limelight again, actress charmi Kaur has attended before Ed for interrogation in drugs case.