సోనూసూద్ ప్రైమ్ మినిష్టర్ అవ్వాలి.. నా ఓటు ఆయనకే: స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్

గత ఏడాది కరోనా వైరస్ మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా సోనూసూద్ అలుపు లేకుండా తన సహాయలను కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. లాక్ డౌన్ ఎత్తివేసిన అనంతరం కూడా కష్టాల్లో అర్ధించిన వారికి లేదనకుండా ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆకలి బాధను అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా పెద వారిని ఆదుకున్నాడు. అలాగే రైతులకు కూడా అండగా నిలిచాడు. ఇక రీసెంట్ ఒక హీరోయిన్ సోనూసూద్ ప్రధాని అవ్వాలని కొరుకుంది.

English summary

After the corona crisis began, some unexpected facts emerge. Also a real good story is coming out. Until the lockdown, everyone knew that Sonusood was a villain on the silver screen. But what he does to help when there is a hardship comes out of the lockdown. Once again, Sonu Sood set up chartered flights at his own expense to accommodate the poor people,