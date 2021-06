Allu Arjun స్నేహమంటే ఇదేరా : బన్నీ వాసు బర్త్ డే కి స్వీట్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చిన అల్లు అర్జున్

గత ఏడాది అల వైకుంఠపురములో హిట్ అందుకున్న స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సుకుమార్ తో పుష్ప అనేసినిమా చేస్తున్నారు. సుక్కు సినిమా కోసం పూర్తిగా కొత్త లుక్‌లోకి మారిపోయిన అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం షూట్ లేకపోవడంతో రెస్ట్ మోడ్ లో ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు బన్నీ స్నేహితుడు బన్నీ వాసు పుట్టిన రోజు కావడంతో ఆయనకు ఒక స్వీట్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

One of the most well-known producers in Tollywood, Udaya Srinivas Gavara aka Bunny Vasu celebrating his birthday on Friday, June 11. The producer has met with a sweet surprise with allu arjun.