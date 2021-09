ఏపీ సీఎంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి భేటి డేట్ ఫిక్స్.. జగన్ షరతులకు సినీ పరిశ్రమ తలవొగ్గుతుందా?

ఇప్పుడు టాలీవుడ్ మొత్తానికి సమస్యగా మారిన ఆంధ్రప్రదేశ్ టికెట్ల వ్యవహారం మరికొద్ది రోజుల్లో తేలే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. నిజానికి ఈ టికెట్ల వ్యవహారం గురించి చిరంజీవి బృందం సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ను కలిసే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరిగింది.. అయితే అనూహ్య కారణాలతో ముఖ్యమంత్రితో భేటీ రద్దయింది. తాజాగా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి నుంచి మరో సారి చిరంజీవి అండ్ టీమ్ కి పిలుపు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

as per reports AP CM Y SJagan has given a New Appointment to Chiranjeevi & Team on September 20th, YS Jagan will be discussing challenges that Tollywood is currently facing due to the ticket price.