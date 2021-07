హీరోగా బండ్ల.. నిజమేనా, ఆ ట్వీట్ కి అర్ధమేంటి ?

బండ్ల గణేష్ అనే పేరు తెలుగువారికి పరిచయం అక్కర్లేదు.. తాజాగా ఆయన హీరోగా నటిస్తున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే డానికి ఊతం ఇచ్చేలాగా ట్వీట్ చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As per latest buzz young director named Venkat approached Bandla Ganesh with a script that perfectly suits his charecte. but bandla is in confusion mode now. recently he hints about his movie as hero