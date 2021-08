లైవ్ లో రెచ్చిపోయిన చిన్మయి.. ఆ ఫోటోలు, వీడియోలు పెట్టి, అలాంటి వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ!

సినిమా రంగానికి చేసిన సేవ కంటే ఎక్కువగా వివాదాస్పద అంశాలతోనే వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటారు సింగర్ కం డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ చిన్మయి.. దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ వివాహం చేసుకున్న ఆమె గతంలో తమిళ, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పాటలు పాడటమే కాక కొందరు హీరోయిన్లు డబ్బింగ్ కూడా చెప్పేవారు. అయితే తాజాగా ఆమె లక్నోలో జరిగిన ఒక యువతి ఘటన గురించి మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Singer cum dubbing artist Chinmayi is in the news for more controversial issues than her service to the film industry. She is married to director Rahul Ravindran. recently she made sensational remarks about a young woman incident in Lucknow. here are the details of it