మహిళల కోసం కమెడియన్ ఆలీ కీలక నిర్ణయం.. భార్య జుబేదాతో కలిసి ఒకేసారి 130మందికి చేయూత..

టాలీవుడ్ సీనియర్ మోస్ట్ కమెడియన్ ఆలీ నటుడిగా ఏ స్థాయిలో గుర్తింపు అందుకున్నారో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఎలాంటి పాత్ర చేసినా కూడా సినిమాలో స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్ గా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఇక అప్పుడప్పుడు ఇండస్ట్రీలో జరిగే మంచి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటు కష్టాల్లో ఉన్న వారికి కూడా తనవంతు సహాయం చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. ఇక రీసెంట్ గా ఆలీ మరో పనికి శ్రీకారం చుట్టారు.

English summary

It goes without saying that Ali, the senior most comedian in Tollywood, has received special recognition as an actor. No matter what role you play, care is taken to be a special attraction in the film. He occasionally participates in good events in the industry and tries to help those in need. Recently, Ali started another project.