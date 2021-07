వామ్మో, ఇదేంది గురూ తేడాగా ఉంది.. కుర్రహీరోకి రానా ఆసక్తికర ట్వీట్!

తెలుగు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ బ్రహ్మాజీ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆయన ఫొటో వేదికగా ఇప్పుడు ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే



Hero Nagashourya and Brahmaji are into news again. Shaurya who shared this picture .. “My younger brother Brahmaji is new to the industry. He needs the support of all of you. Please anchor the young talent, ”he jokingly tweeted. Brahmaji responded with fun .. Thank you Anna .. Young expertise is nicely anchored that he replied in a humorous means. now rana responded to this in a hillarious way.