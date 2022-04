టాలీవుడ్‌లో క్రేజీ కాంబినేషన్‌కు మరో ప్రాజెక్టు తెరలేపబోతున్నది. కేజీఎఫ్: ఛాప్టర్ 2 తర్వాత దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కేవలం తెలుగు సినిమాకే పరిమితం కాబోతున్నాడనే విషయం స్పష్టమవుతున్నది. ఇప్పటికే ప్రభాస్‌తో సలార్ షూటింగులో బిజీగా ఉండగానే ఎన్టీఆర్‌తో మరో ప్రాజెక్టుకు స్క్రీప్టు సిద్దం చేస్తున్నాడు. అయితే కేజీఎఫ్ 2 ప్రమోషన్‌లో భాగంగా ఎన్టీఆర్ గురించి చెప్పిన ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే?

English summary

Jr NTR is SUPER HOT in India after RRR Movie. He will do Romance with Bollywood Queen Deepika Padukone in NTR31. This movie shott Shoot will start in December