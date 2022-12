Dhamaka trailer Review: త్రివిక్రమ్ మీకు చుట్టమా? రవితేజ మాస్ సెటైర్లు

మాస్ మహారాజా రవితేజ ద్విపాత్రాభినయంతో దర్శకుడు త్రినాథ రావు నక్కిన దర్శకత్వంలో టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించిన చిత్రం ధమాకా. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా, రఘుబాబు, జయరాం, తనికెళ్ల భరణి, ప్రవీణ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. డిసెంబర్ 23వ రోజున రిలీజ్‌కు సిద్దమవుతున్న ఈ చిత్రం ప్రమోషన్స్ ఊపందుకొన్నాయి. ప్రమోషన్‌లో భాగంగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే?

Mass Maharaja Ravi Teja upcoming film Dhamaka directed by Trinadha Rao Nakkina and produced by TG Vishwa Prasad who is known for making high budget entertainers with rich production standards. The teaser which was unveiled a couple of months ago showed mostly the action side of the movie. The makers today launched the theatrical trailer of the movie which shows Ravi Teja in a double role to offer double entertainment.