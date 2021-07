Raj Kundra కేసుపై RGV కామెంట్స్.. మియా మాల్కోవా GST విషయంలో నేను చేసింది అదే.. అందుకే ప్రాబ్లం రాలేదు

టాలీవుడ్ విలక్షణ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏం మాట్లాడినా కూడా అది సంచలనమే అవుతుంది. కంటెంట్ ఏదైనా సరే వివాదం చెలరేగితే తనదైన శైలిలో కామెంట్స్ చేసి వెంటనే చర్చలకు దారి తీస్తాడు. ఇక ప్రస్తుతం అందరి చూపు కూడా రాజ్ కుంద్రా పోర్న్ కేసుపై పడడంతో వర్మ కూడా ఆ వివాదంపై స్పందించే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే గతంలో వర్మ మియా మాల్కోవా లాంటి పోర్న్ స్టార్ తో GST అనే మూవీ తీశాడు. ఇక అప్పుడు వర్మ తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏమిటి అసలు ఎందుకు ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోలేదు అనే విషయంలో కూడా వివరణ ఇచ్చారు.

English summary

Whatever Tollywood iconic director Ram Gopal Varma says will be sensational. If there is any controversy over the content, he will comment in his own style and immediately lead to discussions. Now that everyone's eyes are on the Raj Kundra porn case, ram gopal varma also trying to respond to the controversy,