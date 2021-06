చాలా కాలంగా వరుస విజయాలను అందుకుంటూ దూసుకుపోతున్నాడు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్. ఏకంగా ఐదు హిట్లను సొంతం చేసుకుని జోష్‌లోనే ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్టులను ఒక్కొక్కటిగా లైన్‌లో పెట్టుకుంటున్నాడు. అతడు ఇప్పటికే దర్శకధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వం వహిస్తోన్న RRRలో రామ్ చరణ్‌తో కలిసి నటిస్తున్నాడు. ఇది షూటింగ్ జరుగుతుండగానే.. ఇటీవల తన తదుపరి చిత్రాన్ని బడా డైరెక్టర్ కొరటాల శివతో చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. దాని తర్వాత కేజీఎఫ్ చిత్ర దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్‌తోనూ ఓ మూవీని చేయనున్నాడు.

ఇప్పటికే మూడు ప్రాజెక్టులతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. ఈ క్రమంలోనే 'ఉప్పెన' ద్వారా మొదటి చిత్రంతోనే భారీ విజయాన్ని అందుకున్న దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సనతో ఓ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందుకోసం సదరు డైరెక్టర్ స్పోర్ట్స్ బేస్ స్క్రిప్టును రెడీ చేస్తున్నాడని, ఇందులో తారక్ మధ్య వయస్కుడి పాత్రను చేస్తున్నాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాదు, ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థతో కలిసి స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ నిర్మించబోతున్నాడని టాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఓ న్యూస్ కొద్ది రోజులుగా చక్కర్లు కొడుతోంది.

తాజా సమాచారం ప్రకారం.. బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో నటించేందుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పచ్చజెండా ఊపిన మాట నిజమేనట. అయితే, అతడు స్క్రిప్టు రాశాడని, దానికి నందమూరి హీరో ఓకే చెప్పాడని వస్తున్న వార్తలు మాత్రం అవాస్తవం అని తెలిసింది. అంతేకాదు, ఇప్పటి వరకూ బుచ్చిబాబు పూర్తి స్థాయి కథను సిద్ధం చేయలేదని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం అతడు ఆ పనిలోనే బిజీగా ఉన్నాడట. అది కంప్లీట్ అవగానే ఎన్టీఆర్‌కు వినిపించబోతున్నాడనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అది కనుక నచ్చితే పట్టాలెక్కే అవకాశాలు ఉంటాయి.

English summary

Jr NTR has given a green signal to a film in the direction of Buchi Babu Sana. The film will be produced by Mythri Movie Makers and Sukumar jointly. Latest Report Says.. This Project Not Yet Confirmed.