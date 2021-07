రామ్ చరణ్ ఇంటి బయట ఎన్టీఆర్ లాంబోర్గిని.. అసలు కధ ఏంటంటే ?

ఖరీదైన కార్లను సేకరించడం మన హీరోలకు అలవాటే. టాలీవుడ్ హీరోలయిన ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ లాంటి వారు కోట్ల విలువైన లగ్జరీ కార్లు కలిగి ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఎన్టీఆర్ అత్యంత ఖరీదైన లాంబోర్ఘినీ కారు కొన్నారని ప్రచారం జరుగుతూ ఉండగా ఈ విషయం మీద క్లారిటీ ఇచ్చారు ఆయన పీఆర్వో.



English summary

Several reports claimed that Jr NTR acquired a super costly luxury car. and parked his brand new Lamborghini right in front of Ram Charan’s house. However, Jr NTR’s PRO Mahesh S Koneru clarified that this Lamborghini car is not owned by Jr NTR.