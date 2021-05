టాలీవుడ్ అభిమానులతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రేక్షకులు RRR కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఒక బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ సినిమా చేస్తుండడంతో అంచనాలు ఒక్కసారిగా అకాశాన్ని దాటేశాయి. ఇక సినిమాకు సంబంధించిన రూమర్స్ వైరల్ అవుతున్న సమయంలోనే సినిమా స్టోరీ రైటర్ KV విజయేంద్రప్రసాద్ కూడా సినిమా గురించి ఒక కీలకమైన విషయాన్ని చెప్పి మరింత హైప్ క్రియేట్ చేశారు.

English summary

In a recent interview, story writer K. V. Vijayendra Prasad also tried to explain the film for the first time. He said that there are plenty of elements in RRR that would be a good workout if the emotion was always correct in the movie.