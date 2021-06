రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన యువ హీరో.. బ్రతికుండగానే అవయవదానం

సినిమా ఇండస్ట్రీలో మరో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక వైపు కరోనా వైరస్ వలన రోజుకు వేల మంది మరణిస్తున్న తరుణంలో ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న టాలెంటెట్ నటుడు హఠాత్తుగా మరణించడం అందరిని షాక్ కు గురి చేసింది. జాతీయ అవార్డు అందుకున్న ప్రముఖ నటుడు సంచారి విజయ్ ఇటీవల యాక్సిడెంట్ కు గురయ్యాడు. అయితే హాస్పిటల్ జాయిన్ అయిన 48గంటల్లోనే అతను మృత్యువు అంచుల్లోకి వెళ్లినట్లు వైద్యులు నిర్దారించారు.

English summary

Extremely tragic Talented and a great human being gone too soon. National award winning actor Sanchari Vijay is no more. Following yesterday's road mishap, the actor passed away after he failed to respond to the treatment at the hospital.