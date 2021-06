ఆ డైరెక్టర్ ఒళ్ళో కూర్చుని శ్రీరెడ్డి అలా.. ఈసారి పులుసులో ముక్కలు వుండవు...కరాటే కళ్యాణి సంచలనం!

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కరాటే కళ్యాణి అంటూ తెలియనివారుండరు అనడంలో అతియోక్తి లేదు. సినిమాల్లో ఎక్కువగా వ్యాంప్ తరహా పాత్రల్లో ఫేమస్ అయిన కరాటే కళ్యాణి బయట మాత్రం చాలా రెబల్. నిజానికి ఆవిడ పేరు పడాల కళ్యాణి కాగా కరాటేలో శిక్షణ తీసుకున్న కారణంగా ఆమెకు కరాటే కల్యాణి అనే పేరు ఏర్పడింది. స్వతహాగా హరికధా కళాకారిణి అయిన ఆమె తాజాగా నటి శ్రీ రెడ్డి మీదసంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Actress Sri Reddy has been in the news for the past couple of years after her shocking sexual abuse allegations against top stars in Tollywood. recently another actress karate kalyani made sensational allegations on sri reddy