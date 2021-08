సీక్రెట్ నిశ్చితార్థంపై పెదవి విప్పిన హీరో కార్తికేయ.. కాబోయే శ్రీమతితో ప్రేమకథ అలా అంటూ!

టాలీవుడ్లో ప్రేమతో మీ కార్తీక్ అనే సినిమాతో తెరంగ్రేటం చేసిన కార్తికేయ గుమ్మకొండ ఆ సినిమా ద్వారా అంతగా గుర్తింపు తెచ్చుకోలేక పోయారు. అయితే వర్మ శిష్యుడు అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆర్ఎక్స్ 100 సినిమాలో కార్తికేయకి మంచి గుర్తింపు లభించింది. అయితే ఈ ఉదయం కార్తికేయ ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లు కొన్ని ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో లీకయ్యాయి. దీనికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున చర్చ కూడా జరిగింది.. దీంతో ఎట్టకేలకు కార్తికేయ తన ఎంగేజ్మెంట్ గురించి సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. అలాగే లవ్ స్టోరీ గురించి కూడా హింట్ ఇచ్చారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Karthikeya has revealed that he is now engaged and wrote on social media "Feeling elated to announce my engagement with my best friend who now is my partner for life''