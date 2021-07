ఫిలిం మేకర్స్ కు అండగా ప్రభుత్వం.. సొంతంగా ఓటీటీలో లాంచ్?

కరోనా కంటే ఉందే ఓటీటీలు ఉన్నా ఈ కరోనా పుణ్యమా అని జనం వాటికి అతుక్కుపోతున్నారు. బయటకు వెళ్ళే పని లేకపోవడంతో జనాలు అందరూ ఆయా సినిమాలకు, ఓటీటీలకు అలవాటు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే చాలా ప్రైవేటు ఓటీటీలు అందుబాటులో ఉండగా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఓటీటీ లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధం అవుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The kerala State government is planning to launch an Over The Top (OTT) platform of its own or run one in collaboration with an already existing platform. to promote smaller films we are planning said Minister for Cultural Affairs Saji Cherian.