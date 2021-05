జంగిల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో మహేష్ - రాజమౌళి సినిమా.. అసలు నిజం బయటపెట్టిన నిర్మాత!

సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమా తరువాత చాలా గ్యాప్ తీసుకున్న మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం సర్కారు వారి పాట చిత్రం చేస్తున్నారు. పరశురామ్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా మీద అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రకటించిన దాని ప్రకారం అయితే ఇక సర్కారు వారి పాట చిత్రం వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత ఆయన త్రివిక్రమ్ తో సినిమా చేస్తున్నాడు.ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో సినిమా చేయాల్సి ఉంది. ఆ సినిమా గురించి తాజాగా నిర్మాత కొన్ని కీలక అంశాలు వెల్లడించారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Producer KL Narayana who is going to produce Mahesh Babu and rajamouli combination movie clarified about the backdrop of this combo. in a recent interview he revealed that all the the news surrounding on the combo are gossips.