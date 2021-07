Happy Birthday Satya Dev: టాలెంటెడ్ హీరో కోసం రంగంలోకి కొరటాల శివ.. న్యూ మూవీ!

టాలెంటెడ్ హీరో సత్యదేవ్ గతకొంతకాలంగా మంచి బాక్సాఫీస్ హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. అతనిలో మంచి యాక్టర్ ఉన్నాడని చాలా సినిమాలతో రుజువు చేశాడు. బ్లఫ్ మాస్టర్, ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య వంటి సినిమాలతోనే అతని టాలెంట్ ఏమిటో అర్ధమయ్యింది. అంతే కాకుండా చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు అని తేడా లేకుండా అప్పుడప్పుడు గెస్ట్ రోల్స్ తో మెప్పిస్తున్నాడు.

ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా ప్రేక్షకుల మనసును టచ్ చేసేలా నటిస్తున్నాడు. ఇక చాలా రోజుల అనంతరం ఈ హీరోకు ఒక బ్రేక్ ఇచ్చే సినిమా మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. అందుకోసం కొరటాల శివ కూడా తనవంతు సహాయం చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. నేడు సత్యదేవ్ పుట్టినరోజు కావడంతో సినిమాకు సంబంధించిన ఎనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది. అరుణాచల క్రియేషన్స్ బ్యానర్ లో రూపొందుతున్న ఆ సినిమాకు కొరటాల శివ ప్రెజెంటర్ గా ఉన్నారు.

ఇంతవరకు కొరటాల శివ ఏ సినిమాకు కూడా సమర్పకుడిగా ఉండలేదు. ఇక సత్యదేవ్ లాంటి యాక్టర్ పై నమ్మకంతో పాటు యంగ్ డైరెక్టర్ గోపాల కృష్ణ చెప్పిన కథ నచ్చడం వలన కొరటాల తనవంతు మద్దతు అందిస్తున్నాడు. సత్యదేవ్ 25వ సినిమాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు కీరవాణి తనయుడు కాల భైరవ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు. అతను కూడా మంచి బ్రేక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. మరి సినిమా ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో చూడాలి.

English summary

Koratala siva presents Satya dev new film announcement, Talented hero Satya dev has been waiting for a good box office hit for some time now. He has proved with many movies that he is a good actor. Only with films like Bluff Master and Umamaheswara Ugrarupasya.