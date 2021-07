మరోసారి ఆ విధంగా కలుసుకున్న మంచు లక్ష్మి - రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. గ్లామర్ డ్రెస్సుల్లో కౌగిలింతలు

సినిమా ప్రపంచంలో స్టార్స్ గా ఉండే అందరూ బాగానే మాట్లాడతారు గాని మనసుకు దగ్గరగా మాట్లాడేవారు మాత్రం కొందరు మాత్రమే ఉంటారు. అందుకే రంగుల ప్రపంచంలో మంచి స్నేహితులు దొరికితే ఏ మాత్రం మిస్ చేసుకోరు. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గా ఉండే సెలబ్రెటీలలో మంచు లక్ష్మి - రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ టాప్ లో ఉంటారని చెప్పవచ్చు. ఇక చాలా రోజుల అనంతరం వీరిద్దరూ కాస్త స్పెషల్ గా వంటల ప్రోగ్రాం ద్వారా దర్శనమిచ్చారు.

English summary

Manchu Lakshmi - Rakul Preet Singh are among the celebrities who are currently the best friends in the Tollywood industry. Several days later, the two appeared through a special cooking program.