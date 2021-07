Mehreen Pirzada షాకింగ్ ప్రకటన.. భవ్య భిష్ణోయితో బ్రేకప్, అతనితో ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ!

తెలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్న మెహ్రీన్ కౌర్ పిర్జాదా ఎవరూ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. పంజాబ్ కు చెందిన ఈ భామ ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక రాజకీయ నాయకుడి మనవడితో ప్రేమలో పడి నిశ్చితార్థం కూడా చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ముందు పెళ్లి వాయిదా వేసుకున్నట్టు ప్రకటించిన ఆమె ఇప్పుడు ఏకంగా రద్దు అంటూ ప్రకటించి షాక్ ఇచ్చింది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

We all know Mehreen Pirzada got engaged with Bhavya Bishnoi, a Congress leader and the grandson of former Haryana CM Bhajan Lal in March. They were supposed to get married soon. but actress revealed that marriage has been cancelled.