నేను లోకల్ దర్శకుడి లైనప్ మాములుగా లేదుగా.. వంద ఇస్తే చాలు కమిట్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు

టాలీవుడ్ లో ప్రస్తుతం పెద్ద హీరోలు చిన్న హీరోలు అని తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు నాలుగైదు సినిమాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నారు. నిర్మాతలకు హీరోలు దొరుకుతున్నారు గాని మంచి సక్సెస్ ఫుల్ దర్శకులు మాత్రం దొరకడం లేదు. మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలను తెరకెక్కించే దర్శకులకు ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అందులో నేను లోకల్ దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన కూడా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ దర్శకుడు నాలుగు సినిమాలకు కమిట్మెంట్ ఇవ్వడం విశేషం.

English summary

In Tollywood right now everyone is giving the green signal to four movies regardless of whether the big heroes are small heroes. Producers are finding heroes but not successful directors. There is a good demand now for directors who screen good entertainment movies. In it I also had local director Trinadha rao Nakkina. Currently, the director is committed to four films.