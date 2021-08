పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కు యువతలో ఏ రేంజ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉందొ ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక ఆ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అకిరా నందన్ కు సైతం కొనసాగుతుందని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సినీ వారసుల్లో ఎంట్రీకి సిద్ధంగా ఉన్న వారిలో అకిరా ఒకరు. మధ్యలోనే రాకపోవచ్చని టాక్ అయితే వచ్చింది. అయితే అతని ఎంట్రీకి కొన్నేళ్ల సమయం పట్టవచ్చు.. కానీ రావడం మాత్రం పక్కా అనే సంకేతాలు అందుతున్నాయి. ఇక రీసెంట్ గా అకిరా నందన్ జిమ్ లో కసరత్తులు కూడా చేసినట్లు ఒక వీడియో ద్వారా అర్ధమయ్యింది.

English summary

Needless to say, fan star Pawan Kalyan has a special fan following. Similarly, his son Akira Nandan is also getting good craze. Even the release of a single photo of him goes viral on a range of social media. Recently, a few more photos came out and suddenly joined the trend list