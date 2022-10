పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ వైజయంతి ప్రొడక్షన్లో చేస్తున్న ప్రాజెక్టు K దాదాపు 500 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందుతోంది. మహానటి తర్వాత దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ అత్యంత భారీ స్థాయిలో ఈ సినిమాను తెరపైకి తీసుకురాబోతున్నాడు. ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అనేక రకాల విషయాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఇక ఇప్పటివరకు అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ దాదాపు సగానికి పైగా పూర్తయింది. ఎక్కువగా రామోజీ ఫిలిం సిటీ లోనే గ్రీన్ మ్యాట్ లోనే సినిమా షూటింగ్ కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం.

ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక పోస్టర్ ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారా అని ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇక నేడు ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న అమితాబ్ బచ్చన్ పుట్టినరోజు కావడంతో ఒక ప్రత్యేకమైన పోస్టర్ విడుదల చేస్తూ విషెస్ అందించారు. లెజెండ్స్ అనేవారు ఇమ్మోర్టల్ అంటూ పిడికిలి బిగించిన ఒక చేయని పోస్టర్ లో చూపించారు. వారు ఎప్పటికీ శాశ్వతంగానే ఉంటారు అనే విధంగా ఆ పోస్టర్లో అర్థం వచ్చేలా తెలియజేశారు.

ఇక ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న టాక్ ప్రకారం అయితే ఈ సినిమా మహాభారతంలోని యుద్ధానికి అలాగే వరల్డ్ వార్ 3 కి కూడా అనుసంధానం చేసి సరి కొత్తగా దర్శకుడు కథను చూపించబోతున్నట్లు టాక్ అయితే వినిపిస్తోంది. ఇక ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ కర్ణుడి తరహా పోలికలు కలిగిన హీరోగా కనిపిస్తాడట. అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ అశ్వద్ధామ పాత్ర తరహాలో కనిపిస్తాడని కూడా కొన్ని కథనాలు వెలబడుతున్నాయి.

A powerhouse that has entertained for more than 5 decades! Can't wait to show the world the new avatar you've unleashed this time. Here's to the 80th & many more! May the force be with you always & you're the force behind us @SrBachchan sir - Team #ProjectK pic.twitter.com/Q3xLPqP2wN