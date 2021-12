RRR మించి రాధే శ్యామ్ ప్రమోషన్స్‌.. ప్రభాస్ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న కరోనావైరస్ పరిస్థితులు, భయాందోళనల మధ్య మూడు ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్దమవుతున్నాయి. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో భారీగా కోవిడ్ ఆంక్షలు విధించడం ఈ మూడు సినిమా యూనిట్లలో గందరగోళం వ్యక్తమవుతున్నది. చివరి నిమిషం వరకు కూడా ఏం జరుగుతుందనే విషయం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే రాధేశ్యామ్ సినిమా టికెట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఓపెన్ కాకపోవడంపై అభిమానులు అందోళన చెందుతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Prabhas's Radhe Shyam is set to release in theaters on January 14th. As per Reports, Makers are planning to release on Zee5 OTT release in February third week.