PSPK-Rana Movie Shoot started: పవర్ స్టార్ రచ్చ మళ్లీ మొదలైంది.. మరోసారి గాయకుడిగా..

మలయాళంలో ఘన విజయం సాధించిన అయ్యప్పనుమ్ కోషియమ్ మూవీ రీమేక్‌గా రూపొందుతున్న పవన్ కల్యాణ్ చిత్ర షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో మొదలైంది. కరోనా వైరస్ సెకండ్ వేవ్ కారణంగా వాయిదా పడిన షూటింగును జూలై 26వ తేదీన మొదలుపెట్టారు. దీంతో PSPKRanaMovie హ్యాష్ ట్యాగ్ ట్రెండింగ్‌గా మారింది. ఈ షూటింగుకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే...

#PSPKRanaMovie shoot begins today with leading cast in Hyderabad. Ravi K Chandran will capture the rest of the positions as cinematographer. This movie directed by Saagar K Chandra under banner of Sitara Entertainment, Prodeced by Naga Vamshi.