Pushpa vs KGF 2: అసలైన బాక్సాఫీస్ యుద్ధానికి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్.. పుష్ప 2 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!

బిగ్గెస్ట్ పాన్ ఇండియా అనేది ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో జోరుగా వినిపిస్తోంది. RRR మాత్రమే కాకుండా ఆ తరువాత పుష్ప కూడా అదే హై వోల్టేజ్ వైబ్రేషన్స్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ సినిమాల కోసం ఫ్యాన్స్ ఏ స్థాయిలో ఎదురుచూస్తున్నారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అల్లు అర్జున్ - సుకుమార్ కాంబినేషన్ అనగానే మొదట లవ్ స్టొరీ అనుకున్నారు కానీ ఆ తరువాత సినిమా ఫస్ట్ లుక్ తో ఊర మాస్ సినిమా అని క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఇక ఈ పాన్ ఇండియా సినిమా రిలీజ్ పై చిత్ర యూనిట్ మరో అధికారిక క్లారిటీ అయితే ఇచ్చేసింది.

English summary

Pushpa 1 movie grand release in 2021 christmas , The Allu Arjun-Sukumar combination was initially thought to be a love story but later clarified that the film was a mass movie with a first look. The film unit has given another official clarification on the release of this Pan India movie.