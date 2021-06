'పుష్ప' రాజ్ అరాచకం.. నెంబర్ 2 కాదు నెంబర్ వన్.. KGF కూడా దిగిపోయింది

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ స్థాయి రోజురోజుకు దేశవ్యాప్తంగా తన స్థాయిని పెంచుకుంటొంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఒక సినిమా తరువాత మరొక సినిమా పాన్ ఇండియా బజ్ అంటే ఏమిటో చూపిస్తున్నాయి. బాహుబలి అనంతరం లెక్కలు మొత్తం మారిపోయాయి. ఇక అల్లు అర్జున్ పుష్ప సినిమాతో మరొక రికార్డు క్రియేట్ చేయడం పక్కా అని తెలుస్తోంది. దెబ్బకు సినిమా KGF 2ను దింపేసి నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలుపడం విశేషం.

English summary

According to the popular Internet Movie Database (IMDB) website, Puspa is currently number one among the most awaited big movies in India. Positions on IMDB change with the votes of netizens from time to time. But in the morning while KGF 2 was at No. 1 the floral trending went downhill.