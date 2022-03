తమిళ దర్శకులకు తలనొప్పిగా మారిన రాజమౌళి.. దారుణమైన వ్యాఖ్యలతో టార్చర్.. పాపం ఆడేసుకుంటున్నారుగా!

బాహుబలి సినిమాలో తెలుగు సినిమా సత్తాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటిచెప్పిన రాజమౌళి ఇప్పుడు తాజాగా RRR సినిమాతో కూడా తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరోసారి చాటి చెప్పాడు. భారతదేశం నుంచి మొట్టమొదటిసారి బాహుబలి 2 సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ కాగా ఇప్పుడు RRR కూడా అదే బాటలో పయనిస్తోంది. అయితే రాజమౌళి క్రేజ్ ఇప్పుడు తమిళ దర్శకులకు తలనొప్పిగా మారింది. అదేంటి రాజమౌళికి క్రేజ్ వస్తే తమిళ్ దర్శకులకు తలనొప్పిగా మారడం ఏమిటి? అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా అయితే అసలు విషయం తెలుసుకుందాం పదండి

English summary

Tamil film lovers are criticizing Tamil film directors in comparison to Rajamouli. He is commenting on social media to learn how to make movies from him.