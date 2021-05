RGV: వర్మకు తీరని విషాదం.. తల్లిని కాపాడుకోబోయి.. సోదరుడు మృతి..

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ ధాటికి రోజుకు వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. లక్షల సంఖ్యలో పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇక వైరస్ బారిన పడి సినీ ప్రముఖులు కూడా మరణిస్తున్నారు. ఇటీవల రామ్ గోపాల్ వర్మ కుటుంబంలో కూడా ఒక విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. RGV సపోర్ట్ తోనే ఆయన కూడా ప్రొడక్షన్ పరంగా పలు సినిమాలకు వర్క్ చేశారు. ఇక తల్లిని రక్షించే క్రమంలో అతను ప్రాణాలు వదిలినట్లు తెలుస్తోంది.

A tragic incident also took place in the family of Ram Gopal Varma. With RGV support, he has also worked on several films in terms of production. It seems he left the survivors in order to save the longer mother.