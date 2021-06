నాకు బతుకు మీద ఆశ లేదు.. నా చావు దానికే, వాళ్ళు రక్తం కక్కుకు చావాలి .. శ్రీ రెడ్డి షాకింగ్ కామెంట్స్!

టాలీవుడ్ లో కాస్టింగ్ కౌచ్ అనే ఒక భూతం ఉందని చెబుతూ తాను ఆ భూతానికి బలయ్యానని రెండేళ్ల క్రితం మీడియా ముందుకు వచ్చిన శ్రీరెడ్డి దాదాపు అందరికీ పరిచయమే. ఇప్పుడు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎవరో ఒకరిని టార్గెట్ చేస్తూ వారిని విమర్శిస్తూనే ఉండే ఈ భామ తాజాగా ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేసింది. దానికి సంబందించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Sri Reddy grabbed plenty of attention for a completely unexpected reason when she stripped in public. Sri Reddy is back in the limelight by commenting all others. recently Sri Reddy made some intresting comments on her birthday.