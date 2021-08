కూతురితో కలిసి సురేఖవాణి హాట్ స్టిల్.. మొదటిసారి ఆ అందాలను ఘాటుగా చూపిస్తూ..

క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సురేఖవాణి అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవసరం లేని పేరు. సినిమాలో సహాయనటిగా కనిపించినప్పటికీ ప్రతీ పాత్రలో విభిన్నమైన హావభావాలను చూపిస్తూ తనదైన శైలిలో ఆకట్టుకుంటుంది. చేసే పాత్ర పాజిటివ్ అయినా, నెగిటివ్ అయినా సరే వీలైనంత వరకు సినిమాలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా కనిపించడానికి ట్రై చేస్తుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో 2005 నుంచి కొనసాగుతున్న సురేఖవాణి 60కి పైగా సినిమాల్లో సహాయ నటిగా కనిపించింది. కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళంలో అగ్ర హీరోల సినిమాల్లో కూడా నటించింది.

ఇక అప్పుడప్పుడు వయసుతో సంబంధం లేకుండా సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఇచ్చే హాట్ స్టిల్ వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఆమెకు తన అంత కూతురు ఉంది అంటే కూడా ఎవరు అంత ఈజీగా నమ్మరు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె కూతురికి కూడా భారీ స్థాయిలో ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఇక నేడు సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రీత పుట్టినరోజు కావడంతో తన కూతురు తో కలిసి నెవర్ బిఫోర్ అనేలా ఒక హాట్ స్టిల్ అయితే ఇచ్చింది. అందుకు సంబంధించిన ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది..

English summary

There has been some news in the past that Surekhavani's daughter Supritha is making an entry into Tollywood soon. It was rumored that she would be playing the lead role in a young hero's movie. Rumors do not diminish despite Clarity's offer. Surekha Vani gave a description of her daughter's life. This resulted in a clarity on the Tollywood entry.