సినీ లవర్స్ కి గుడ్ న్యూస్.. పండగ చేసుకునే న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం!

కరోనా మహమ్మారి ఉధృతి తగ్గింది. గత కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలను కూడా భయపెట్టిన కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ ఇప్పుడు నెమ్మదించిందనే చెప్పాలి. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణాలో పూర్తిగా లాక్ డౌన్ ఎత్తి వేయగా ఏపీలో కేవలం నైట్ కర్ఫ్యూ మాత్రమే కొనసాగుతోంది. తాజాగా సినిమా ప్రియులకి తెలంగాణా ప్రభుత్వం శుభ వార్త చెప్పింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The Telangana government has accorded permission to enhance the seating capacity to 100 per cent from the earlier 50 per cent in cinemas, theatres and multiplexes in the wake of the Centre's recent orders to the effect.