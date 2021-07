RIP Kathi Mahesh: త్వరగా వెళ్ళిపోయారేంటి? మీకు న్యాయమా? స్నేహితులు, సన్నిహితుల కంటతడి

తెలుగు సినిమా రంగానికి చెందిన ప్రముఖ నటుడు సినీ క్రిటిక్ కత్తి మహేష్ ఈరోజు కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే.. 2 వారాల క్రితం నెల్లూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన ఆయన ముఖానికి తీవ్రగాయాలు కావడంతో ముందు నెల్లూరు జిల్లా ఆస్పత్రిలో ఆ తర్వాత చెన్నై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

English summary

Actor and film critic Kathi Mahesh has passed away. so Many television and film celebrities who have association with Mahesh have expressed deep shock.