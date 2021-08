Prudhvi Raj : ఆడియో లీక్ తర్వాత నాగబాబు అలా.. నా దేవత నిర్మాత నేను డైరెక్టర్ గా సినిమా!

30 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీ పేరుతో పృథ్వీరాజ్ చాలా ఫేమస్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.. తెలుగులో అనేక సినిమాల్లో కామెడీ పాత్రలకు మంచి పేరు సంపాదించిన పృథ్వీరాజ్ ఆ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార పార్టీకి సపోర్ట్ చేసి ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ గెలుపుకు కృషి చేశారు. పార్టీ గెలిచిన తర్వాత ఆయనకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నడిచే శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ చైర్మన్ పదవి లభించింది.

అయితే ఆయన ఒక మహిళతో అసభ్యకరంగా పదజాలం వాడుతున్నట్లు ఉన్న ఒక ఆడియో లీక్ కావడంతో ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. అయితే దాని గురించి ఆయన కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tollywood Senior Actor Prudhvi Raj is getting ready to turn as director. he is going to announce his new movie soon.