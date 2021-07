కొంత కాలంగా హిట్‌ అందుకోలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోన్నాడు టాలీవుడ్ క్రేజీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సారి ఎలాగైనా సక్సెస్‌ కొట్టాలన్న పట్టుదలతో ఉన్నాడు. ఇందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం అతడు నటిస్తోన్న చిత్రం 'లైగర్'. డైనమిక్ డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా వరకూ పూర్తైంది. పాన్ ఇండియా రేంజ్‌లో రాబోతున్న ఈ మూవీ బాక్సింగ్ నేపథ్యంతో రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీస్తున్నాడు పూరీ జగన్నాథ్. తాజాగా ఈ మూవీ గురించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ తెగ వైరల్ అవుతోంది.

పాన్ ఇండియా రేంజ్ కావడంతో 'లైగర్' మూవీ షూటింగ్ ముంబై నగరంలో ప్రారంభం అయింది. అక్కడ చిత్రీకరణ జరుపుతోన్న సమయంలోనే లాక్‌డౌన్ కారణంగా పలుమార్లు ఆటంకం ఏర్పడింది. అయినప్పటికీ ఇండియాలో చేయాల్సిన షెడ్యూల్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేశారట. తాజా సమచారం ప్రకారం.. 'లైగర్' మూవీ ఫైనల్ షెడ్యూల్‌ను యూరప్‌లో ప్లాన్ చేశాడట పూరీ జగన్నాథ్. ఇందుకోసం ప్రస్తుతం లొకేషన్లను వెతికే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడని తెలుస్తోంది. ఒక్కసారి షూట్ ఫిక్స్ అయితే.. సింగిల్ షెడ్యూల్‌లో టాకీ పార్ట్ మొత్తాన్ని పూర్తి చేయాలని ప్లాన్ చేసినట్లు కూడా టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇదంతా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి.. సినిమాను ఈ ఏడాది చివర్లో విడుదల చేయాలని చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందుతోన్న 'లైగర్' మూవీపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ బాక్సర్‌గా నటిస్తున్నాడు. అందుకోసం అతడు చాలా రోజుల పాటు శిక్షణ కూడా తీసుకున్నాడు. ఇక, ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్య పాండే హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను కరణ్ జోహార్, హీరోయిన్ ఛార్మీలతో కలిసి పూరీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. ఇందులో రమ్యకృష్ణ కీలక పాత్రను చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Tollywood Star Hero Vijay Devarakonda Now Doing Liger Movie Under Puri Jagannadh Direction. In This Movie He Playing Boxer Role. Few days Later This Movie Unit will go to Europe.