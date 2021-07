బాంబు పేల్చిన గెహానా, అలా చేస్తే అరెస్ట్ ఉండదనన్నారు.. బలవంతం చేస్తే పేమెంట్ ఎందుకు?

అశ్లీల చిత్రాలు రూపొందించి ఒక యాప్ ద్వారా వాటిని ప్రసారం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా అరెస్టయి ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అనేక మలుపులు తిరుగుతోంది తాజాగా రాజ్ కుంద్రా తో కలిసి కొన్ని పోర్న్ ఫిలింస్ చేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న గెహనా వశిష్ఠ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

actress Gehana Vasisth said Mumbai Police who had come to detain her in February asked her to pay Rs 15 lakh to evade arrest in the pornography case.