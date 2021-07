Raj Kundra : డ్రగ్స్ ఇచ్చి పోర్న్ షూట్.. నన్ను కూడా అడిగారు, బయటపడిన మరో నటి!

రాజ్ కుంద్రా అరెస్ట్ తర్వాత దేశంలో పోర్న్ చిత్రాలకు సంబంధించిన చాలా షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. చాలా మంది మోడల్స్, నటీమణులు ఈ 'డర్టీ పిక్చర్' వ్యాపారం రహస్యాలను పోలీసులతో పాటు సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపారు. తాజాగా నటి శృతి గెరా చేసిన తాజా కామెంట్స్ సంచలనంగా మారాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actress Shruti Gera said she was approached by casting directors in 2018 for a web series created by Raj Kundra but she rejected it. and alleges that drugs link on porn shoots.